北市警方因處理2014年北車反核抗爭，以水車潑灑陳抗民眾，遭台北地院依「違反比例原則」，賠判45萬餘元，對此北市警局表示尊重。

北市警局進一步表示，尊重法院判決，但也絕對支持員警依法執 勤，保障同仁執法的權益，全力維護本市治安及交通秩序， 將等取得判決書後，再與律師研究是否上訴。

警察局重申今後處理集會遊行案件，仍必將依法行政、 嚴正執法，以保護人民集會遊行權益暨維護社會公共秩序。

(中時 )