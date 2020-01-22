處理北車抗爭又賠判 北市警：與律師討論是否上訴 19:142020/01/22 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市警執行公權又賠判，正與律師討論是否上訴。（圖取自Google Map ） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警方因處理2014年北車反核抗爭，以水車潑灑陳抗民眾，遭台北地院依「違反比例原則」，賠判45萬餘元，對此北市警局表示尊重。 北市警局進一步表示，尊重法院判決，但也絕對支持員警依法執 勤，保障同仁執法的權益，全力維護本市治安及交通秩序， 將等取得判決書後，再與律師研究是否上訴。 警察局重申今後處理集會遊行案件，仍必將依法行政、 嚴正執法，以保護人民集會遊行權益暨維護社會公共秩序。 (中時 ) #台北市 #警察局 #國賠 #集會遊行 #北車 #反核抗爭 #北市 #集會 #集會遊行 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 脫北族大遷徙 板橋、桃園最熱門 04:102020/01/18 財經焦點 柯文哲訪歐 為市場改建取經 04:102020/01/18 地方新聞 宛如巨星！吳怡農謝票現場綿延300公尺 14:342020/01/18 政治 傳佈局台北市 羅文嘉妻：沒有要跟你們搶位置 14:332020/01/18 政治 踩街遊行經屏女 隊伍為學測生展現「最高品質」獲肯定 17:472020/01/18 生活 借鏡愛沙尼亞 柯P推e化台北卡 04:102020/01/19 地方新聞 環狀線試乘首日 侯友宜：朝月底通車努力 11:362020/01/19 生活新聞 新北寒假宣導 「國民女友」祈錦鈅現身 15:402020/01/19 社會 女華僑遭割陰人魔分屍案 家屬護送骨灰返抵馬國安息 16:292020/01/19 社會 港集會再爆流血衝突 集會發言人被以煽動為由逮補 21:242020/01/19 兩岸 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 防疫總動員 雲林縣6家地區醫院與119待命 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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