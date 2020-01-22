竹南4歲女童心臟病發，家屬眼見警方巡邏車，立刻招手呼救，警方見女童臉色發紫情況危急，連忙開啟警示燈鳴笛開道送醫，成功挽救女童性命。

竹南警分局說明，大同派出所巡佐張泳俊、警員吳鶴群日前巡邏行經竹南鎮中華路巷口，突然看到路旁名眾手抱女童，慌張揮手，下車察看後，發現為4歲女童因心臟病發臉色發紫，原家屬欲開車送往平時看診的台大醫院新竹分院，但怕來不及，盼警方協助。

員警立刻請抱著女兒的翁姓民眾上巡邏車，沿途車開啟警示燈鳴笛開道，火速抵達急診室救護，女童及時獲救。吳鶴群表示，當時十分緊張，但一心只想救人，沿途闖了近20個紅燈，感謝沿路用路人的配合讓道，得以把握救人黃金時間。翁姓民眾也頻向警方致謝。

竹南分局長張文川表示，2名員警在民眾有困難時以同理心為民服務，並及時給予關懷、協助，值得肯定，並呼籲民眾，若聽聞救護車或警方蜂鳴器的聲音時，務必提高警覺，優先禮讓警消通行，讓交通順暢，行車安全。

(中時 )