交通部次長王國材表示，只要遠航有通過了5個階段的查核，並且「安全」才會讓你飛，他強調，這時間都掌握在遠航自己的手裡。（吳康瑋攝）

遠航董事長張綱維於22日上午說，須由政府先開出「明確復飛條件」後，投資人才會願意繼續投資，對此，交通部次長王國材表示，只要遠航有通過了5個階段的查核，並且「安全」才會讓你飛，他強調，這時間都掌握在遠航自己的手裡。

針對上午張綱維稱「投資人蔡孟哲願出資但政府須給出復飛條件，才能付員工薪水」一說，蘇貞昌下午在基隆市長林右昌等人陪同下，赴基隆燈塔來慰問辛苦駐守的「燈塔守」，他表示，政府是以保護國人飛安為第一要件，並不會受到業者所提出的要求來改變，他厲聲指出，「對員工照顧是業者自己的責任，應該要自己顧好」，相關作業政府也會嚴格來監督。

王國材則說，張綱維的順序相反了，遠航目前已40多天沒飛，其中，飛機必須經過民航局的5個階段審驗過後才能續飛，不管現在是「廢照」或「資金到位」都與此無關，還是一樣要通過所有的審查，才能確保民眾安全，要通過了，才准復飛。他也指出，前3個階段為文件處理，但最重要的是「機師和航空器查核和檢驗」，這部分是交通部一定要做到的，所以順序應該是資金進來，趕快透過完成階段審驗，而不是先復飛，資金才進來。

春節期間旅客搭機需求是否會短缺？王國材則強調，華信、立榮航空都已經補上，而其他前往澎湖、金門有軍機「C-130運輸基」來支援，春節就算「沒有遠航，都還是可以過」。他也指出，如果有投資者要進入遠航，「員工薪水要趕快發」，有確保員工的工作權才讓飛。

(中時 )