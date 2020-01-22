侯友宜視察板橋車站疏運 發送近千份福袋 19:132020/01/22 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜22日晚間至板橋車站視察鐵路疏運狀況，並發送近千份福袋給民眾過新年。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜22日晚間6時至板橋車站視察鐵道運輸狀況，並發送新春福袋，吸引近千人排隊搶福袋。侯友宜表示，今年連續假日有7天，從今天起會有許多民眾返鄉，請大家遵守規定，安全回家、平安過年。 侯友宜的福袋相當搶手，排隊民眾一路從B1排到1樓，發了足足40分鐘才結束。 侯友宜提到，自己很重視交通疏運狀況，因此特別安排時間來三鐵共構的板橋車站視察，確認列車狀況足以應付返鄉人潮。 高鐵表示，今年春節期間共加開了436班次的列車，比平常班次增加34％，期盼能滿足民眾春節出遊的需求。 (中時 ) #侯友宜 #福袋 #板橋車站 #狀況 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶島鱻魚會 侯友宜當頭家喊價 04:102020/01/18 地方新聞 侯友宜加碼800萬經費 04:102020/01/18 地方新聞 李乾龍請辭黨部主委 侯友宜：一直勸他不要辭 10:562020/01/18 政治 環狀線試乘首日 侯友宜：朝月底通車努力 11:362020/01/19 生活新聞 課後照顧感恩音樂會 侯友宜：未來要召集更多民間資源 14:212020/01/19 生活 侯友宜慰勉救災救護人員 力拚OHCA救活率世界第一 18:292020/01/19 社會 藍6縣市長主張檢討九二共識 侯友宜不表態 11:162020/01/20 政治 寶雅再推福袋！99元抽百萬休旅車 11:572020/01/20 生活 侯友宜老人中心贈加菜金 獲贈藏頭詩書法作品 18:092020/01/21 生活 訪視長輩 侯友宜送加菜金 04:102020/01/22 地方新聞 生活熱門新聞 熱菜不能放冰箱？ 營養師這樣說 - 生活 林環牆：維基百科恐被迫撤下蔡論文門報導 - 生活 - 旺報 金鼠年運勢「2生肖」特旺！ 詹惟中：心智成熟錢進得來 - 生活 除夕開運6招 命理師曝一個動作財運旺到爆 - 生活 先暖後冷 氣象局一圖秒懂春節天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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