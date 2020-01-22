新北市長侯友宜22日晚間6時至板橋車站視察鐵道運輸狀況，並發送新春福袋，吸引近千人排隊搶福袋。侯友宜表示，今年連續假日有7天，從今天起會有許多民眾返鄉，請大家遵守規定，安全回家、平安過年。

侯友宜的福袋相當搶手，排隊民眾一路從B1排到1樓，發了足足40分鐘才結束。

侯友宜提到，自己很重視交通疏運狀況，因此特別安排時間來三鐵共構的板橋車站視察，確認列車狀況足以應付返鄉人潮。

高鐵表示，今年春節期間共加開了436班次的列車，比平常班次增加34％，期盼能滿足民眾春節出遊的需求。

(中時 )