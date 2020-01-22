主計總處22日發布去年失業率統計指出，去年12月失業率3.67％，失業情勢相對穩定；但受去年上半年中美貿易摩擦，景氣趨緩影響，去年全年平均失業率3.73％，仍高於107年，上升約0.02個百分點。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，去年下半年失業情勢已漸改善，但展望今年失業率是否會續降？目前尚無法預測，仍待進一步觀察。

至於去年11月失業率為3.73％，是106年以來同月最高。主計總處表示，去年因中美貿易戰等國際情勢，每個教育程度與年齡層都有受到影響所致。

主計總處指出，12月勞動力人數為1,197 萬人，較上月減少3千人或 0.02％，較上（107）年同期則增5萬4千人或0.45％。108年勞動力人數平均為1,194萬6千人，較上年增加7萬2千人或0.60％。

而去年12月勞動力參與率為59.22％，較上月下降0.03個百分點，較上年同期則升0.13個百分點。108年勞動力參與率平均為59.17％，年增0.18個百分點，自98年金融海嘯以來，勞動力參與率已連續10年上升，增幅介於0.08～0.18個百分點間。

(工商 )