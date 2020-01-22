昨（21日）確診一境外移入武漢肺炎案例，引起全台苦荒，由於此2019新型逛狀病毒已確定會人傳人，許多民眾擔憂被傳染，各大賣場、藥局的口罩遭各處搜刮，鬧起口罩荒。但疾管署金呼籲民眾勿驚慌，表示口罩量目前充足，今起每周都會釋出百萬片至指定物流中心，請民儘管放心。

疾管署官網指出，因應國內出現首例自中國大陸武漢返國之嚴重特殊傳染性肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心會持續加強港埠檢疫措施及衛教宣導，以降低民眾恐慌。

對於民眾近日瘋搶口罩現象，疾管署也出面安撫，並指出現階段口罩數量充足夠用，呼籲民眾不需搶購或恐慌。尤其近日有不肖商人也趁武漢肺炎升溫想趁機發災難財，疾管署表示今（22日）起會陸續配送外科口罩至超商指定物流中心上架販售。

自1月22日及1月23日將釋出各100萬片，1月30日至3月20日止每週會再釋出100萬片，視實際狀況彈性調整。

最後中央流行疫情指揮中心再次呼籲，大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告，提醒民眾如非必要勿前往當地。若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

(中時電子報)