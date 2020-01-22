彭瑄玉繪製的歐亞水獺。(國立臺灣博物館提供／王寶兒台北傳真)

彭瑄玉表示，過去工作忙，常常丟給女兒畫筆與紙張，竟意外開啟女兒畫畫的興趣，現在女兒也成為科學繪圖的繪師。(王寶兒攝)

在沒有相機的年代，描繪動植物的科學繪圖引導人們領略世界浩瀚，今日雖影像當道，手繪圖像卻仍擁有無可取代的魅力。投入科學繪圖十餘年的繪師彭瑄玉，面對殘缺的模型、角度不齊全的照片，仍能在腦中建構起「3D模型」，將動物體態畫得栩栩如生，「繪師需要利用上百張的照片，自行調整動物角度將全貌畫出來，影像轉換的能力很重要。」

彭瑄玉表示，科學繪圖首要講求正確性，實物如何在紙張上等比呈現也需拿捏得當，「最理想的是圖畫呈現出一比一的實物大小，但繪畫題材不一，大如大象，小如老鼠頭蓋骨，繪師需要不斷測量實物模型，以對應紙張的縮放，一張圖可能要花一個禮拜才能完成。過去我光是畫出台灣不同種類的老鼠頭蓋骨，就花了三年多的時間。」

理性的科學繪圖，彭瑄玉卻往往在落筆前充滿了感性。她笑稱，過去專畫人像，現在畫動物不必多作溝通，動物也可愛又有趣，讓她畫得很盡興，「動物是很美麗的，所以一開始下筆常抱著感性的心情，但科學講究精準，你需要越畫越理性，擁有理性兼感性的特質。」

在「繪自然-博物畫裡的臺灣」特展中，彭瑄玉實際演練科學繪圖的誕生過程，絲毫不受旁人影響，專注地畫出眼前的羊頭蓋骨，線條充滿立體感而寫實。她表示，自己在台中科學博物館工作多年，早已習慣在大眾前作畫，「最初我在合作社負責銷售商品，偶然遇上了埃及特展，埃及文化的特色之一是利用石碑紀載了許多圖文，我想到將遊客的肖像畫在石頭上，可以做為最有特色的紀念品，沒想到大受歡迎，許多遊客一再回頭，一畫就畫了快十年。」

彭瑄玉回憶，館方看到了她的繪畫能力，漸漸地在日後的鯨豚展、狗年特展等動物展，開啟了科學繪圖的概念，現在也會在科博館展演作畫過程，幫住大眾更能了解聽來生硬的科學繪圖創作。畢業於大甲高中美工科的她，雖不是科學家，也非鑽研繪圖的科班畢業生，但對講求正確的科學繪圖仍充滿熱情。

國立台灣博物館館長洪世佑表示，大英博物館的著名展品「羅塞塔石碑」，需要學者花費眾多心力才鑽研出其內容，但舊石器時代所繪製的肖維岩洞壁畫，卻能讓人一目了然牛、馬等動物樣貌，足見繪圖對人類文明貢獻的無可取代之處。雖攝影機的出現，會讓科學繪圖的必要性產生一些疑問，但相信實際觀賞過科學繪圖的人，心中都會有自己的答案。

「繪自然-博物畫裡的臺灣」特展於國立台灣博物館展出，展期至5月30日。

(中時 )