數位金融服務推陳出新，無現金支付已逐漸落實至民眾日常生活，台新銀行特別在農曆年前推出行動銀行App「發紅包」服務，讓民眾感受宅在家也可發紅包拜年的全新體驗，與其它發紅包App服務最大不同點，就是台新「跨行帳號也能收」，拜年祝福全都能順利送出。

台新銀行表示，這次推出跨行帳號也能收紅包服務，同時更提供「平均包、指定包、隨機包」三種發紅包方式，讓客戶依發送對象及情境選擇合適的包法。例如以交情深淺或輩分來決定紅包大小，可選擇「指定包」設定不同的紅包金額與包數，透過LINE或Messenger就能通知對方收紅包，最多一次可搞定50位親友的紅包。

如果想營造親友或同事群組間搶紅包的驚喜刺激，更不能錯過超嗨的「隨機包」，由系統隨機分配紅包金額，究竟哪幾家歡樂哪幾家愁，只有在搶到紅包的那瞬間才能揭曉。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，過年發紅包是華人社會中最重要的習俗之一，透過台新銀行App發紅包，除跨越時間與距離的限制外，還可運用吉利數字向親友拜年或製造告白機會，例如「888」、「1680」、「520」讓金額設定變得更彈性，免去排隊換新鈔的不便。

隨著數位科技演進，發紅包型態出現改變，台新銀「發紅包」同時融入暖心設計，客戶可將祝福小語連同紅包一起發送，讓對方收到最特別的專屬紅包。

(工商 )