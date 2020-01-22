甄子丹的賀歲新作《肥龍過江》22日公佈「東瀛版」預告，在預告中甄子丹頂著胖胖的肥肚大鬧築地魚市，他同時被眾多黑幫打手追逐，只見他使出渾身解數，一個打10多個不嫌累，還不時上演滑板過人，追車救人，甚至突破體型，做出360度大翻身的精彩動作場面，這場大鬧魚市的動作場面拍得逗趣又熱鬧，節奏快狠準，成為電影中一大高潮。

甄子丹在片中扮胖子，身手仍敏捷。（華映娛樂提供）

《肥龍過江》日前在香港舉辦首映會，甄子丹、張繼聰、丞威等人現身造勢，女主角周勵淇則在家專心養胎，而甄子丹則是全家大小一起出動，力挺歡樂賀歲之作。甄子丹談到周勵淇開心懷孕，直呼恭喜，「這是最重要的事，我們拍戲時她都還沒有男朋友呢！動作真的很快，我跟她說要加把勁，多生幾個。」甄子丹大方表示過年有許多賀歲檔電影上映，「希望觀眾能開開心心的過年，每一部電影都可以支持一下。」他也透露過年會帶一家人到洛杉磯休假，並與好萊塢的電影製片開會，休假中不忘還是要繼續繁忙的工作行程。

《葉問4：完結篇》甄子丹。（華映娛樂提供）

在台灣最具票房號召力的港星甄子丹，《葉問4：完結篇》上映一個月全台累計1.8億票房，春節院線持續上映，屆時過年期間將同時有《葉問4：完結篇》與《肥龍過江》甄子丹2部片陪伴觀眾，同時欣賞他在功夫片與動作片截然不同的身手。電影公司在23日上映第一天特別推出「123首日瘋」活動，只要憑當日二張《肥龍過江》的電影票根，就有機會獲得藏有大獎的刮刮樂彩券，活動詳情請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan/ 查詢。

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