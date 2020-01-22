中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情持續蔓延中，陸續有多個國家傳出病例。據日本媒體報導，日本的確診病例為住在神奈川縣的30多歲中國籍男性，該名男子在6日入境日本前就已發燒，但因事先「服用退燒藥」，因此並未在入境時即時被發現異狀，就醫後在15日被確診為感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

「武漢肺炎」疫情持續擴張，包含日本、南韓、泰國、美國及台灣都陸續出現確診病例，據《日經新聞》報導指出，日本的這名案例為住在神奈川縣的30多歲中國籍男性，先前曾在武漢滯留，並於3日就開始發燒，之後於6日入境日本，但因事前曾服用退燒藥，導致入境時並未被紅外線體溫檢測發現異狀。

入境後該男子就醫，雖未隱瞞曾到訪武漢，但9日就發高燒，後續更因肺炎更嚴重，轉至其他醫院治療，14日院方向主管機關報告，15日遊日本國立感染症研究所確認他感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。患者表示，他並沒有前往華南海鮮批發市場，當局研判，他當時在中國境內的時候，可能與其他感染者有過接觸。從這名案例可知，若感染者刻意隱瞞、不主動通報症狀，或自行服用退燒藥，確實是海關防疫的一大難題。

世界衛生組織14日示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能「有限的人傳人」。疾病管制署署長周志浩15日說明，「有限度人傳人」指的是近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀態下發生，病毒在日常生活並不會有效率的傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染，呼籲民眾勿恐慌。

(中時電子報)