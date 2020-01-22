今年春節連假將從1月23日至1月29日連放七天，財金公司提醒民眾，春節連續假期使用ATM的五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金，瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，注意保留交易明細單，善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（109年為1月20日至1月24日）期間，每日11:00到14:00和17:00到19:00二個時段，ATM使用量是最大的，因此建議避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

財金公司也特別提醒存款人，在春節假期期間，注意往來金融機構使用ATM的相關規定，例如：每日提領及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，呼籲民眾及早準備，以免影響春節期間資金調度。

春節期間民眾使用ATM，若發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等異常情形，民眾記得保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線(02)2630-1222洽詢。

另外，近來ATM詐騙手法不斷更新，財金公司特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、也無法完成退稅、更無法取消扣款，因此，請不要依照他人指示操作ATM。

最後，在春節期間若是真的有詐騙情況發生，除了撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢，另外可撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，防範歹徒詐騙，以保障自身財產安全。

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(中時電子報)