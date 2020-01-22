東方衛視邀朱一龍擔任春晚代言人，1月25日在優酷直播。（取自新浪微博＠優酷）

大陸央視與各家衛視都舉辦春節聯歡晚會，除央視直播外，其它各台都是錄影播出。優酷今天（1月22日）宣布除夕夜（1月24日）將同步直播央視春晚，以及17家電視台的春晚，包括優酷獨家播出的遼寧衛視春晚和江蘇衛視春晚。

在優酷平台播出的春晚，包括最熱門的湖南衛視、北京衛視、東方衛視、浙江衛視、安徽衛視等。除了各家衛視事先錄影播出的春晚外，優酷也將在1月25日（大年初一）晚間7點30分，直播北京衛視、東方衛視等3大熱門衛視春晚；北京衛視有肖戰、楊紫壓陣，東方衛視則找回20年前播出、主演瓊瑤連續劇《情深深雨濛濛》的趙薇、蘇有朋、古巨基和林心如等主角重聚，必將引發70後、80後的青春回憶。

除了集結多家衛視春晚，提供豐富的娛樂體驗外，今年優酷也首次採用4K超高畫質直播，並啟用與德國fraunhofer iis研究所合作的Cingo環繞聲音訊技術，提供環繞聲效，打造頂級視聽盛宴。

(旺報 )