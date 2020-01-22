陽明海運（2609）因地中海區域業務日益重要，22日董事會決議調派公司副總級策略長白崑榮進駐地中海，統管該區業務，另派財務長李詩周進駐新加坡，負責將新加坡從代理行升級為自設公司，並卸下副發言人工作。

公司總經理兼發言人林文博因業務繁重，發言人職務改由資深協理兼副發言人史美琦接任，副發言人則由資深協理何秀綺擔任。

陽明高階指出，後續遞補的人事農曆年後才會確定，且副總經理與群長職務還須經董事會同意。

(工商 )