強化區域業務 陽明海運策略長白崑榮將調地中海 19:302020/01/22 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陽明海運（2609）因地中海區域業務日益重要，22日董事會決議調派公司副總級策略長白崑榮進駐地中海，統管該區業務，另派財務長李詩周進駐新加坡，負責將新加坡從代理行升級為自設公司，並卸下副發言人工作。 公司總經理兼發言人林文博因業務繁重，發言人職務改由資深協理兼副發言人史美琦接任，副發言人則由資深協理何秀綺擔任。 陽明高階指出，後續遞補的人事農曆年後才會確定，且副總經理與群長職務還須經董事會同意。 (工商 ) #副發言人 #區域 #陽明海運 #策略長 #進駐 也許您會感興趣 推薦閱讀 台化 低接買盤進駐 04:092020/01/19 證券．權證 培養學生科技素養 教育部建置10個區域推廣中心 13:202020/01/20 生活 《航運股》陽明精進冷櫃運送技術，台灣水果成功輸送美國 15:232020/01/20 財經 陽明海運立功 台灣芭樂送達美國 16:152020/01/20 財經 拚綠能觀光！高市府攜手WeMo智慧租借 16:502020/01/20 生活 Sony Store進駐一級戰區遠百信義A13 開幕福袋抽旗艦手機 10:442020/01/21 科技 陽明海運寒冬送暖助過好年 21:032020/01/21 財經 全台最大 Sony旗艦店進駐遠百A13 04:102020/01/22 產業．科技 桃警維護治安 10快打部隊區域聯防 15:342020/01/22 社會 肺炎侵台！各大醫院嚴陣以待 進出皆要戴口罩 18:292020/01/22 生活 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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