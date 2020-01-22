溫馨國片《孤味》22日釋出前導預告，除了劇情聚焦在女人心事，該片「女神級」演員陣容更是不容忽視，由謝盈萱、徐若瑄及孫可芳飾演的3姐妹，資深一人陳淑芳飾演母親，就連監製廖慶松都忍不住稱羨：「演員都是台灣最適當的人選，導演太幸運了，好羨慕！」除了夢幻的演員陣容外，《孤味》拍攝劇組幾乎近９成都由女性所組成，超強的「女子力」讓徐若瑄大讚這個劇組：「女人最懂女人，在現場常常是使一個眼神，大家就心靈相通了！」而這默契滿分的劇組，不僅在對戲時火花四射，在休息時更是話匣子大開，七嘴八舌停不下來，讓謝盈萱都不好意思地笑說：「我都常常懷疑導演會不會很想摔耳機，叫我們『不要再講話了！』」

謝盈萱飾演大女兒阿青。（威視電影提供）

《孤味》片名的涵義來自台語用法，導演許承傑特別解釋：「形容餐廳只賣一道料理，用心把一道菜做到最好，也代表堅持做好一件事，就算孤獨也沒關係。」寓意十足的片名，也讓4位主演感觸良多，陳淑芳、謝盈萱及孫可芳皆不約而同地認為：「演好每部戲就是身為演員的孤味」；而除了演員身分外，還身兼歌手、作詞家、作家，甚至跨足擔任監製的徐若瑄更是堅定表示：「14歲出道至今快30年，不論經歷多少挫折，從未放棄這份演藝工作就是我的孤味！」

徐若瑄飾演二女兒阿瑜。（威視電影提供）

《孤味》電影描述林秀英（陳淑芳 飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華 飾）無聲無息地離家後，便靠著賣蝦捲，獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，三個女兒更是成就非凡，大女兒阿青（謝盈萱 飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳 飾）則接手自己的餐廳事業。眼看就要苦盡甘來，秀英卻在70大壽當天接到丈夫離世的噩耗，在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人，令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟。

孫可芳飾演小女兒佳佳。（威視電影提供）

電影改編自導演的同名畢業製作短片，靈感來源正是導演的親阿嬤，故事細膩描寫台灣女性的辛酸與堅毅，當時的短片在全台放映了10幾場，收到許多觀眾激動的反饋共鳴，讓導演也不免感動直說：「孤味早就不只是一個阿嬤的故事了。」連孫可芳看完劇本都激動表示：「太想演這故事給所有人看！」該片定檔於母親節檔期5月8日上映。

陳淑芳飾演獨自拉拔三個女兒長大的母親。（威視電影提供）

(中時 )