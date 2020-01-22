行政院長蘇貞昌被問及，由於中央統籌分配稅款，讓高雄又多了9.4億元遭酸「罷免的錢有了」，他指出，地方經費增加是好事，與罷韓無關。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌被問及，由於中央統籌分配稅款，讓高雄又多了9.4億元遭酸「罷免的錢有了」，他指出，地方經費增加是好事，與罷韓無關。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔慰勞「燈塔守」，被問及，有市議員在臉書發文指出，由於中央統籌分配稅款，讓高雄又多了9.4億元「罷免的錢有了」蘇貞昌回應，「地方經費增加是好事，與罷韓無關。」

日前由於中央統籌分配稅款，讓高雄多了9.4億元的經費，高雄市議員康裕成在臉書（Facebook）指出，「恭喜韓市長（高雄市長韓國瑜），罷免的錢有嘍，中央統籌分配稅款，高雄又多了9.4億元，市長打算如何使用呢？」

蘇貞昌則指出，由於過去一年，國人們的努力，總統蔡英文大力領導國家掌握各方面國際經濟情勢，所以台灣經濟在4小龍之中，才可以回復到第一名，而政府的稅收也因此增加，進一步才會有這次依法來分配給各縣市，高雄市也是因此獲益，政府大力拚經濟，而國人也一起努力，讓稅收增加可以減稅增加福利，更同時可以多分配一些給地方，這全都是好事，他強調，「與罷韓（韓國瑜）無關」。

(中時 )