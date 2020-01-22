農曆新年前民眾最期待的時刻就是尾牙、領年終，但有一名網友分享自己爸爸的心酸故事，原PO爸爸是一名公車司機，在同一家公司待了快5年，但等到年末打開年終獎金一看，讓他們全家都十分心寒。

原PO在《Dcard》上表示，自己的爸爸是公車司機，在同一家客運公司待了快5年，日前不小心聽到爸爸的年終獎金只有3000元，這讓原PO媽媽非常生氣。

原PO也說，他的爸爸月休6天左右，早班凌晨4、5點出門到傍晚回家，晚班下午1、2點到晚上12點到家，「一個高勞力、高危險的工作，辛苦了一整年，結果只換來3000元的年終，真的讓人心寒又難過」，他在底下還留言補充，爸爸月薪才4萬上下，爆肝加班5、6萬也已經封頂。

貼文一出，不少網友紛紛安慰原PO，「司機真的蠻辛苦的這麼早就要上班也很少放假」、「哭哭辛苦妳爸爸了」、「我爸是卡車司機，年終也不是每年都有」、「祝爸爸身體健康，也請大家對公車司機尊重體諒」、「不用太難過，很多人連年終都沒有」。

(中時電子報)