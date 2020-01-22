大陸電影春節檔整裝待發，但隨著近期大陸多地先後曝出確診新型冠狀病毒感染肺炎的消息，預售票房開始放緩，票房預期被各方看淡。今天（1月22日），購票平台淘票票官方微博發布公告稱，針對春節檔電影，武漢地區購買預售票的用戶，均可申請無條件退票。

非武漢地區城市，如使用者有退票需求，淘票票將全力和影院溝通相關退票事項，儘量減少用戶損失。

業者表示，大陸衛健委在預防新型肺炎的幾點提示中，明確提到「避免到封閉、空氣不流通的公共場合和人流密集的地方」，電影院完全符合這些條件，不少影院經理認為，現在看來，春節票房肯定會受影響，剩下的是影響大小，影響時間長短的問題，而退票是購票平台不得不面對的變數。

事實上，相關影響已經開始顯現。18日開啟預售後，截至1月21日，大年初一（1月25日）的預售票總額已突破3.55億元（人民幣，下同），但18至20日的預售額均達8000萬元，21日僅增加4997萬元。

(旺報 )