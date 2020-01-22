民進黨立法院黨團30日將舉行籌備會，預計討論黨團三長人選，目前除現任總召柯建銘外，民進黨立委陳明文也登記參選黨團總召。對此，柯建銘表示，過完年後再說吧，先讓大家表達意願，過完年再來協調。

第10屆的民進黨立法院黨團將在30日召開籌備會，黨籍所有立委除討論角逐立法院正、院長人選，同時還要討論黨團幹部人選，昨起開放參選黨團幹部登記，除現任總召柯建銘，陳明文也完成參選黨團總召登記。

面對陳明文表達挑戰總召意願，柯建銘表示，長久以來都是先讓大家表達意願後，之後再進行協調，反正登記截止日到30日，等到結束登記後，黨團籌備會在討論相關事宜。

新國會雖維持四個黨團運作，不過民眾黨取代親民黨，並拋出「在野大聯盟」的構想，希望與其他在野黨結盟，強化監督政府的力量，對於未來立院生態或議事運作是否更為複雜，柯建銘淡定表示，他在立院待27、28年，什麼大風大浪沒看過，遇到問題再解決就好，現在先好好過年，其他的事情等過完年再說。

(中時 )