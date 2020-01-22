深圳啟動加強N95口罩、體溫計監管 19:412020/01/22 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 深圳市市場監督管理局發布通報指出，將加強對N95型口罩、紅外線人體體溫計、呼吸機、心電監測儀等相關監管，打擊制假、售假，並強化醫療器械生產經營企業的巡查力道，督促醫療器械生產經營企業有關肺炎疫情的醫療器械品質管制。 據新浪財經報導，初步統計深圳市場監管局21日檢查藥店285家，其中仍有口罩在售藥店85家，無口罩銷售的藥店200家，口罩脫銷現象較普遍。其它與疫情相關的藥品如抗病毒口服液、板藍根等貨源較充足，未出現價格異動情況。 (旺報 ) #口罩 #醫療器械 #器械 #醫療 #藥店 也許您會感興趣 推薦閱讀 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 13:282020/01/21 生活 不只用來防疫 MIT口罩躍上國際時裝周舞台 20:502020/01/21 生活 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 防疫口罩百百種 你選哪一種？ 09:142020/01/22 生活 《電子商務》武漢肺炎疫情延燒，電商口罩銷量暴增 10:512020/01/22 財經 國內各大醫院拉高防疫層級 強制民眾入急診戴口罩 12:362020/01/22 生活 好市多掀口罩之亂 網：有人狂搬20盒 13:142020/01/22 生活 陸口罩全面缺貨 電商表態：在售口罩不得漲價 13:272020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 強化區域業務 陽明海運策略長白崑榮將調地中海 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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