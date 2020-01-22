深圳市市場監督管理局發布通報指出，將加強對N95型口罩、紅外線人體體溫計、呼吸機、心電監測儀等相關監管，打擊制假、售假，並強化醫療器械生產經營企業的巡查力道，督促醫療器械生產經營企業有關肺炎疫情的醫療器械品質管制。

據新浪財經報導，初步統計深圳市場監管局21日檢查藥店285家，其中仍有口罩在售藥店85家，無口罩銷售的藥店200家，口罩脫銷現象較普遍。其它與疫情相關的藥品如抗病毒口服液、板藍根等貨源較充足，未出現價格異動情況。

(旺報 )