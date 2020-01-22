2020台灣燈會即將於2月8日在后里森林、馬場園區開展，22日台中市府舉行台灣燈會緊急應變演練，圖中演練直升機吊掛搶救 。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

2020台灣燈會即將於2月8日在后里森林、馬場園區開展，22日台中市府舉行台灣燈會緊急應變演練，圖中演練燈區發生火災，消防局應變措施 。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

2020台灣燈會主展區將於2月8日在后里森林、馬場園區開展，而武漢肺炎疫情，也在台灣發生確診病例，台中市政府防患未然，22日於后里舉辦「台灣燈會緊急應變演練」並將武漢肺炎疫情防治加入演練，動員跨局處近千人，出動搜救犬、各式車輛、空拍機及直升機等，演練發生重大事故的處置作為。

演練在后里區友達光電P2停車場舉辦，由於預期燈會期間將有大量人潮湧現，因此演習針對人流的疏導、管制規劃及避難疏散等，還有模擬園區發生火災、接駁巴士發生交通意外時該怎麼辦，藉著事先的規劃及分工，完成事故現場的人流疏散、交通引導、傷患救護及火災搶救等應變。

台中市副市長陳子敬表示，因應屆時湧入大量觀光人潮，今年災害防救演習提早到春節前辦理，以確保遊客生命財產安全；另外，由於武漢肺炎疫情，台灣也出現首例確診個案，市府提早因應，由市長盧秀燕召集相關單位，將疫情防治提高至二級應變，而防災演習也特別加入疫情防治，提升遊客賞燈安全。

2020台灣燈會即將於2月8日在后里森林、馬場園區開展，22日台中市府舉行台灣燈會緊急應變演練，圖中演練武漢肺炎疫情應變措施 。（台中市新聞局提供／黃國峰台中傳真）

內政部政務次長陳宗彥說，台中市特別將演習時間提早，過程中也特別將武漢肺炎疫情納入考量，演練過程逼真、確實。他也呼籲國人近期勿前往武漢，保護自己的生命安全，也保障他人安全。

(中時 )