鼠年新春將至，北京市11家公園及中國園林博物館圍繞「福滿京城春賀神州」主題，開展五大類、50項新春遊園活動，邀請各界遊客逛公園、納五福，金鼠賀春、紅火過年。

鼠年新春遊園會分為「活動賀春、花卉迎春、文創鬧春、冬奧嬉春、文化品春」等五大類，而「冰雪遊園會」也將同步舉辦。

值得關注的是，鼠年新春遊園會在保留遊園祈福、春節賞花等傳統活動的基礎上，今年首次推出「公園禮物迎新春」文創市集，來自北京各市屬公園和中國園林博物館的創意年貨、植物手信、經典文創產品等5000餘種「公園禮物」在各公園展賣，為遊客帶來濃濃的文化氣息和節日祝福。

此外，北京動物園將以「鼠咬天開」為主題的生肖文化活動在科普館舉辦，推出了「動物園裡過大年」生肖文化展、互動體驗等特色活動。動物園還首次推出限量款鼠年生肖紀念聯票，十餘款鼠類生肖衍生商品限時優惠，遊客可在熊貓禮品旗艦店、鵜鶘商店、企鵝極地部落三家文創店裡挑選心儀的文創禮品。

大年初一至初六，中國園林博物館將舉辦「國風京韻」文化市集，結合實景園林地域文化特色，打造形式新穎、寓教於樂的特色傳統文化展示、體驗區，開展非遺手工、送福字、寫春聯、京劇臉譜教學、國學經典誦讀、製作鼠年元素燈籠等互動體驗活動。

(旺報 )