武漢肺炎疫情急速升溫！國記陸續出現確診案情，昨（21日）連台灣也失守，移民署為配合防疫政策及確保國人健康，針對預計在1月底前來的武漢團共429人，辦理廢證，即日起暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。

移民署今（22日）發布新聞稿指出，為確保全體國人免於2019新型冠狀病毒感染，已針對觀光局所提供預計於1月底前來臺團體旅遊之武漢團共計24團429人辦理廢證，並通知我方接待旅行社協處，且即日起暫停核發武漢旅遊團的入境許可。

移民署進一步說明，請湖北省大陸居民暫緩申請來臺觀光、商務交流、健檢醫美、就醫及探親。如移民署已經核發入出境許可，也請延後來臺，相關內容已公告移民署網站。

另外更提醒湖北省居民，近期也不要利用小三通落地簽至離島地區旅遊，欲返鄉過節的陸籍學生、已入境的大陸人士，也應同時做好自主防護準備，共同防堵疫情延燒。移民署配合政府各部門，全力將疫情阻絕境外，以守護國人健康。

(中時電子報)