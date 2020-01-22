行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

再過兩天就是農曆春節，行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」，基隆市長林右昌也全程陪同，並指出，基市府正積極推動周邊步道整建工程，完成之後就可銜接基隆燈塔跟上方白米甕砲台歷史古蹟。

現場出席的基隆燈塔的主任「燈塔守」鄭義章，守了十多年的燈塔後退休，加上曾在海關的經歷，累計更有36年了，而他的兒子鄭仰勝也通過國考來擔任基隆燈塔的燈塔技工。鄭仰勝指出，自己之前守護過彭佳嶼還有其他多個地方燈塔，直到去年才調回家鄉，來守基隆燈塔，而鄧家父子在基隆為同一燈塔守護，成為基隆的地方佳話，更讓蘇揆現場聽的感動萬分。

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

蘇貞昌指出，在小年夜的前夕來到基隆，除了向終年無休的燈塔守致敬，也向在全國各個角落守護台灣的同胞致敬，並表示台灣四面環海，因為有燈塔才能讓航行安全，照亮行船人回家的路，他並現場提字以「點亮燈塔、守護台灣」來感謝燈塔守以及在各自崗位上盡心盡力的人，因為他們為了要堅守崗位，可能要犧牲跟家人團聚的時刻。

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

蘇貞昌表示，矗立在港邊的基隆燈塔，歷史比中華民國還要多十幾歲，不僅燈塔的位置重要，周邊也很漂亮，他呼籲國人利用年節假期多來走走，雖然燈塔因為任務性質無法開放，但下方有個觀景平台，很值得大家帶小孩來參觀，也讓我們知道要藉由大家一起努力，才能有個安全的家，以及安全回家的路。

林右昌指出，基隆燈塔非常有歷史價值，市府正在附近準備進行白米甕砲台周邊步道整建工程，在行政院前瞻建設經費的支持下，步道整理完成之後，將可銜接基隆燈塔跟上方白米甕砲台歷史古蹟，預計今年底可以完工，感謝中央的支持，讓地方建設能夠快速推動，蘇貞昌在年前特別來基隆視察燈塔，相信基隆今年一定會發光發熱。

行政院長蘇貞昌於22日下午前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的「燈塔守」。（吳康瑋攝）

(中時 )