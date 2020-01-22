春節即將到來，大陸「春運」返鄉潮可謂非常壯觀，一塞車就是幾個小時起跳，這時如何打發時間就成為一大考驗，近日，幾位杭州運動大咖在網路上分享「春運」打發時間小妙招，引起大陸網友注意。

杭州市瑜伽協會的王笑微說，自駕車開長途，時間一長，腰背就特別難受，如果再遭遇堵車，那就更不舒服，他建議，坐車時空間雖然有局限，但也可以練瑜伽，那些經典站位體式可以演變成坐姿。

首現是「坐姿山勢」，將肩胛骨盡力向後收，肩膀下沉，挺胸，脊椎骨向上伸展，展開鎖骨，頸部挺立，雙臂伸展過頭頂，保持30秒至1分鐘，自然呼吸；「坐姿風吹樹式」，左手扶著右邊靠椅或是觸摸地面，右臂高舉過頭，掌心朝內，身體由腰部向左彎，軀幹沿左臂和手指向遠延伸，吸氣時，回到直立位置，換邊亦然，每邊保持3至20秒。

「側彎頸部伸展」，面朝前，從頭開始處於中立狀態，肩膀放鬆，保持肩膀不動，慢慢將頭部向左傾斜，盡可能舒適地將左耳放在靠近左肩的位置，並保持伸展15秒，每側做5至10個側彎，換邊亦然；「脊柱扭轉式」，坐在汽車或火車座椅的前側，保證脊椎端正，彎曲右腿，把左腳放在右腳膝蓋處，腳跟碰到膝蓋。將右手臂放在左腳膝蓋上，用肘把膝蓋往後推，用右手抓住左膝，吸氣，向上延展脊椎，呼氣，把身體轉到左邊，換邊亦然。這個動作可放鬆背部和脊椎。

此外，浙江省老年體育達人陳國新說，回家旅途中久坐時間，雙腿麻木無力，空間允許的話，可以將兩腿抬起後先伸直繃緊，後回收，以起到活血的作用。春節期間回家或是走親訪友時走累了，坐著或是床上休息時，可以進行小腿、腳踝和腳趾的自我按摩，按摩方法很簡單，用力按後迅速放鬆，可拉伸腿部肌肉，舒筋活血。

(旺報 )