蘋果公司的供應商計劃從2月份開始組裝一款新的低成本iPhone。公司希望趕在今年晚些時候推出5G手機之前，在全球智慧手機市場上開拓更廣闊的領域。

據知情人士透露，總部位於加州庫比蒂諾的蘋果公司預計最早將於3月正式推出這款新手機。知情人士還說，這款新手機的組裝工作將由鴻海精密、和碩和緯創分擔。

這將是iPhone SE之後的首款低價iPhone。這款手機外觀將與2017年的iPhone 8相似，並配有一塊4.7英吋的螢幕。iPhone 8仍在市場上，目前售價為449美元，而蘋果在2016年發佈iPhone SE時售價為399美元。

這款新手機預計將在home鍵中嵌入Touch ID，重新利用成熟的蘋果技術，而不是像大多數現代安卓競爭對手那樣選擇顯示式指紋傳感器。它將不會有蘋果較新的臉部識別生物認證，但它將採用與蘋果目前的旗艦產品iPhone 11相同的處理器。

過去的經驗，蘋果更便宜的iPhone很受消費者歡迎，包括最新款的iPhone 11，它的起價比蘋果通常定價低50美元。據兩位知情人士透露，iPhone的強勁需求促使蘋果要求台積電在本季度生產更多晶片。

更便宜的產品，可能幫助蘋果更好地在最具價格競爭力，和快速增長的新興手機市場競爭，特別是印度。蘋果設定了2020年發貨量超過2億部的目標。iPhone SE的繼任者將在這一任務中扮演重要角色。

(中時電子報)