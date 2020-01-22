武漢新型肺炎 | 新型冠狀病毒 怕酒精不耐高溫 | 武漢 新型肺炎解決方案

大陸國家衛健委高級別專家組成員、著名傳染病學專家李蘭娟院士對民眾建議，過年到了，防範新型冠狀病毒要記得3招：1.冠狀病毒只要56℃熱水，30分鐘就會死亡；2.乙醚、75%的乙醇、含氯的消毒劑都可以有效地滅活病毒；3.一定要吃熟的食物，不要吃生的食物，尤其是野生動物。

大陸中國工程院院士李蘭娟接受陸媒《都市快報》訪問時表示，過去在SARS的時候，最初2個月還不知道是什麼病原體，最後是由香港和加拿大檢測確定是冠狀病毒。這次大陸有了經驗，在很短的時間內就認定了是冠狀病毒。一旦確認冠狀病毒，做了序列以後，很快的就把檢測試劑研究出來了，現在大概2、3個小時就可以了檢測完成。

李蘭娟指出，這次的新型冠狀病毒感染的潛伏期在不同的人身上差異性比較大，有2、3天就發病，最長的有到10天，我們把潛伏期預計的稍微長一點，確定為14天。潛伏期現在看來也可能有傳染性，這一點要非常重視。

李蘭娟建議：1.過年期間市民聚餐多，建議大家不要吃野味，哺乳動物肉類煮熟一點，不要吃生肉；2.病毒本身對外界的抵抗力不強，56攝氏度30分鐘，冠狀病毒就死亡；3.乙醚、75%的乙醇(酒精)、含氯的消毒劑，還有過氧乙酸等等，這些溶劑都可以有效地滅活病毒。至於飯前便後要洗手，到人多的場合或醫院的發熱門診要戴口罩，這都是日常衛生知識。

李蘭娟說，所有人都可能感染冠狀病毒，老年人、免疫功能比較低下的、有慢性病的這些人，更容易感染，或者變重症。所以免疫功能比較差的、老年人等等，要更加注意防護。

她強調，這個病毒它現在沒有直接抑制病毒的特效藥。老百姓自己不要去買藥，更不要亂用藥，住了醫院以後要按照醫生的醫囑來用藥，不要濫用。

(中時電子報)