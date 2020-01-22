火鍋控有福了～將傳承在地台味視為己任的米香台菜餐廳主廚陳永華，推出年度最暖心的「羊肉爐」、「飄香砂鍋鰱」、及「波士頓龍蝦老酒鍋」，三款鍋物都吃得到最在地的新鮮食材，搭配擁有傳統靈魂的湯底，冬日喝上一碗超暖心！

大人小孩都愛的冬令進補「羊肉爐」，以帶皮的紐西蘭小羔羊，配上麻油、蔥段、蒜苗、老薑片與羊肉一同拌炒，再加入慢煨多時的老母雞高湯、岡山的豆瓣醬，讓湯頭中喝得到豆豉的甘甜，小火慢燉的羊肉口感Q彈不軟爛，絲毫沒有腥羶味，堪稱最強的溫補驅寒湯。

（圖／品牌提供）

另外一道源起蘇杭的「飄香砂鍋鰱」，主廚霸氣選用重達800公克的半顆鰱魚頭！先以油炸封住魚肉鮮甜，再加入由老母雞、黑豬後腿肉等天然食材燉煮8小時的高湯，以及沙茶醬細火熬煮，最後再放入新鮮白蝦、蛤蜊、中卷等配料，讓湯頭喝起來海味十足，最特別的是湯頭因富含大量魚脂精華，而呈現夢幻乳白色，鮮甜順口的氣息讓人忍不住一碗接一碗。

最後則是挾帶高人氣回歸的「波士頓龍蝦老酒鍋」！湯底先以麻油、薑爆香，再倒入道地的台灣「紅露酒」熬煮，最後才將肉質彈牙的波士頓龍蝦、蛤蜊和鮮蝦下鍋，讓自然發酵的紅麴酒香融入海味，當然也少不了口感Q彈的二層肉，一碗就能吃進山珍海味。

（圖／品牌提供）

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(中時電子報)