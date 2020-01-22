台中市警局第四分局大墩派出所巡佐徐大偉與警員陳銘智、黃天佑，日前於一超商巡簽時，見一名78歲林姓老翁獨自在超商內徘徊，還一直跟他們說「好累、想回家」，員警透過M-Police行動電腦人臉辨識系統，查到他的住處，順利送他返家。

大墩派出所員警，日前凌晨1時許巡簽至南屯區大墩十街與大光街口超商時，看見一老翁獨自在超商內徘徊，疑似迷路了，趨前關心，老翁見警出現，一直說「好累、想回家」員警問他身分資料，他都能說出姓名、身分證字號與住在中區，甚至能說出明確地址，但對於何時及如何至該超商卻說不清楚。

員警拿出M-Police行動電腦人臉辨識系統查證身分後，卻發現老翁戶籍地在南屯區，與林翁說住中區有出入，員警於是先將他送至戶籍地，好巧不巧一到該處，就遇到準備外出尋找老翁的外籍看護，讓著急的看護，頓時放下心中大石，看護指出林翁有輕微失智，當天他吃完晚餐後就在社區內散步，沒想到未注意他已走出社區。

大墩派出所長葉信良呼籲，年關將近，為加強「109年重要節日安全維護工作」，提供民眾各項服務，包括金融機構存提款護鈔、全家外出協助巡守、失聯人口協尋返家團圓、弱勢及獨居長者訪視、夜歸婦女及幼童安全等。民眾家中若有失智症患者，應避免患者獨自外出，以免發生危險，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

(中時 )