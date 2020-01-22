「台灣燈會．璀璨台中」已陸續展開，台中市政府與各大企業共同響應燈會活動，讓台中市容更為璀璨耀眼。其中，龍寶建設力邀陳宣誠建築師團隊與龍寶設計部、臻品藝術中心，共同規劃的大型公共藝術暨地景作品「浮光沃壤」，搶在農曆春節前夕、自今（22）日起展出至2/29，希望透過作品的呈現，與台中市民有更緊密的互動，為台中市再點燃一處幸福的角落！

為了打造台灣燈會亮點，而且要能更貼近環境與市民的關係，台中市都發局長黃文彬與龍寶建設用心思考，因此作品規劃時，台中市府與龍寶建設經歷多次的討論與會勘，決定於草悟道臨台灣大道南側廣場處，設置1件（6組）結合地景的公共藝術。「浮光沃壤」以金屬構材、銅、金屬網、雲杉等媒材，並運用燈光與曲度的地景，讓居民能在作品間輕鬆遊走、休憩，充份感受作品傳達的用意。

龍寶建設董事長張麗莉表示，本次作品主題為「浮光沃壤」，作品的語意有二個部份想要傳達給市民大眾，首先希望透過這件作品，在這條綠帶的草悟道上，也能〈長出〉一些美好的事，如同這件盛開的光樹般，重新定義居民與廣場的互動；其次是希望透過作品的高度，讓民眾在觀賞的同時，也能抬頭看看天空多樣的變化；同時，透過作品不規則的造型銅片與光的反射，如同月亮的圓缺與表情，能使繁忙的我們，也能好好的感受這片土地與環境的美好。

張麗莉強調：「這件作品雖然是為了這個環境量身打造。但是，未來，基於環保與作品的更多機能性，我們會再充份利用這件作品，發展更多再利用的可能性。」這個角落，相信也因為這件作品的存在，同時點亮了台中燈會的璀璨！

(工商 )