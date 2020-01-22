永慶房產集團全台舉辦10場尾牙宴，總計席開1,800桌超過2萬人參與，22日於南港展覽館舉辦壓軸場永慶房屋尾牙宴，席開500桌，並重金邀請女神Hebe、周湯豪、八三夭、張若凡、蕭秉治，與員工及眷屬超過6千人同歡。

回顧房市在2015年下半年反轉向下，而在永慶房產集團董事長孫慶餘領導下，集團逆勢成長，店數市占自2015年28.6％攀升至去年的36％，全台店數更突破1,100店，在21個縣市店數市占穩居第一；其中永慶房屋的績效更是耀眼，成交市占從19%至2019已突破4成；展望2020年更設下新展店180家，店數市占突破4成的目標。

2019年六都全年建物買賣移轉棟數明顯回溫，較2018年成長近10%；以六都建物買賣移轉棟數推估全台交易量，全年有望突破30萬棟，較2016年房地合一稅實施時的24.5萬棟已成長超過兩成，是房地合一稅上路以來交易量最高的一年，有望超越2015年，創5年來新高。

永慶房屋總經理吳良治表示，總統大選已底定，展望2020不確定因素減少，預估房市回歸供需基本面，以自住買盤為主，買氣難有爆發性擴量，預估房市交易呈現「持平或小幅增加」格局。永慶房屋今年將穩健擴點，預計雙北市再新展30家店。

(工商 )