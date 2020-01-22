亞馬遜創辦人貝佐斯手機被駭導致去年婚外情曝光的裸照事件而聘請專家調查。知情人士透露看過諮詢公司FTI Consulting鑑定報告的2名聯合國（UN）官員，最快周三公開部份內容，認為有足夠證據指向沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼為幕後黑手。

據了解，FTI報告以「中度至高度信心」下結論，認為貝佐斯（Jeff Bezos）手機裡通訊軟體WhatsApp帳號在2018年中打開薩爾曼（Mohammed bin Salman）傳來影片檔後就被駭，隨即貝佐斯大量個人資訊外洩。

看過報告的UN負責專門調查私刑殺人的特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）將矛頭指向薩爾曼。

路透報導，被UN諮詢的外部專家同意，儘管報告內容並非毫無瑕疵，但所列證據強度足以完成全面性調查。

英國衛報和金融時報最先報導薩爾曼涉及貝佐斯手機被駭事件。

消息一出，沙國駐美國大使推特發文反駁相關報導，要求調查相關指控就能真相大白。亞馬遜拒絕評論。FTI強調所有客戶資料保密而不做任何評論。

知情人士說，跟進調查的UN官員計劃6月向UN提交完整報告。

外界認為貝佐斯與薩爾曼交惡導火線，是由沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被殺害事件觸發。UN人權小組去年中認為有證據顯示薩爾曼要為此事負責。

哈紹吉生前經常在貝佐斯持有華盛頓郵報上撰文抨擊薩爾曼專制領導。

貝佐斯去年指控八卦小報「國家詢問者」（National Enquirer）發行人「美國媒體」（American Media）試圖用不雅照和婚外情資料對他敲詐勒索。

貝佐斯認為美國媒體透過跟沙國政府的連繫，以非法手段取得其隱私。他雇用的網路安全顧問去年表示有高度信心認定沙國取得其私密照。

(工商 )