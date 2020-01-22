多鏡頭時代來臨，股王大立光（3008）、股后玉晶光（3406）都不落人後、卯起來投資，趕在農曆春節開跑前一天，兩強同步宣布重大投資案，大立光台中工業區4200坪土地22日敲定今年首季正式動工，股后玉晶光也同步宣布2020年新資本支出計畫勇破40億元，再創新高，且租廠改建、加碼機器設備雙管齊下，火力全開。

大立光年前產能全數滿載，新產能何時可以順利銜接，成市場焦點，大立光執行長林恩平日前強調已購的三塊地都將在今、明兩年動工，其中2017年購進位於台中工業區的4,200坪用地，最快會在今年上半年動工，另2019年購進的7,400坪用地，現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3,500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建。

不過新廠籌建進度似乎有比林恩平預期的快，大立光22日公告指出，為因應產能供不應求，今年積極投入興建新廠房，其中位於台中工業區一塊4,200坪土地已確定委由德昌營造興建，建廠金額約新台幣16.6億元，預計第1季動工，產能最快在2023年開出，比預期的今年上半年快了一些。

不光大立光忙擴產，玉晶光去年也為了擴產，特別申辦了35.5億元的現增案，將資金用在廈門承租廠房，增資擴產的部分現正在如火如荼進行中，玉晶光內部期望，可以在今年首季完工量產。

法人指出，廈門新廠完工，將為玉晶光新增逾二成的產能，若現增擴產時間可以如期在今年首季開出，不排除玉晶光今年營運有機會逐季上揚。

新廠尚未投產，玉晶光就忙著為下一步做規畫，22日晚間，玉晶光公告，擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額達2.2億元人民幣，折合台幣約9.56億元，另擬再斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，二項投資就將今年的資本支出推升至44.2億元，較去年的資本支出額35.5億元，多出24.5％，再創歷史新高，據悉玉晶光這兩項新投資均應用在手機上，也透露出市場對手機多鏡頭趨勢成型的信心。

玉晶光指出，上述的二項投資中的設備採購案會在今年全數完成，至於廈門祥盛的現增案擬用取得的資金租廠來進行整改，因部分涉及土建，進度會稍慢，今年可能無法全數完成。

(工商 )