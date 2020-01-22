若希望自己40歲時有好的大腦，從20歲開始就要好好保健心臟。一份刊登在《神經內科(Neurology)》的最新研究顯示，自20歲起遵守美國心臟協會所提出「簡單7步驟生活指南（Life's Simple 7 guidelines）」的人到了中年，他們的大腦比沒遵守者平均年輕10歲。

「簡單7步驟生活指南」內容如下：1.控制血壓；2.控制膽固醇；3.降低血糖；4.多運動；5.健康飲食；6.控制體重；7.戒菸。

研究主持人、美國西北大學芬堡醫學院博士後研究員班克斯（Michael Bancks）表示，研究發現從年輕時開始保養心血管，到中年腦容量會比沒保養的人高，而腦容量萎縮與否和阿茲海默症及失智有關。

「簡單7步驟生活指南」是要求人們保護血管、維持血壓，健康的血管能輸送足夠營養和血液到大腦，這樣大腦自然就健康。（照片來源：pixabay）

該研究長期追蹤518名現年平均51歲的參與者30年，每2～5年檢視一次其健康情況，並於25年後（約45歲）進行腦部掃描。受試者也需填寫「簡單7步驟生活指南」的分數，每項最高2分、最低0分（總合最高14分），再以分數對照腦部掃描報告。

結果很有趣。班克斯表示，只要分數比別人高1分，大腦就年輕1歲，分數愈高大腦結構愈健康。班克斯指出，「簡單7步驟生活指南」是要求人們保護血管、維持血壓，健康的血管能輸送足夠營養和血液到大腦，這樣大腦自然就健康。

「當然不是年輕時沒保養就沒救了，」班克斯指出，這項研究是個提醒，因為保養心血管永遠不嫌遲。

(中時電子報)