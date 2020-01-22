高智商俱樂部英國門薩的高層人士表示，智商高達142的馬來西亞3歲男童哈里茲（Muhammad Haryz Nadzim），已成為這個歷史最悠久的國際高智商俱樂部年紀最小成員。

哈里茲的母親阿席金（Nur Anira Asyikin）告訴美國有線電視新聞網（CNN），哈里茲見過心理學家並做過史比智力量表測驗（Stanford-Binet IQ test），測出智商高達142，百分等級為99.7。隨後哈里茲獲邀加入英國門薩（British Mensa）。

英國門薩執行長史蒂芬納吉（John Stevenage）告訴CNN：「他顯然是個非常聰明的年輕人，我們很高興能歡迎他加入門薩。」

根據英國門薩官網，要成為俱樂部成員，個人「智商必須在人群中高居前2%」。

有人監測的門薩智力測驗，設計對象為10歲半以上孩童和成人。不滿10歲的孩童必須接受教育心理學家評估來確定智商分數。

門薩發言人布朗（Charles Brown）告訴CNN，英國門薩同意哈里茲入會，除了心理學家的評估，哈里茲的史比智力量表測驗分數也扮演很重要角色。這項測驗結合數學、閱讀、記憶與邏輯思考問題。

哈里茲的母親阿席金是工程師，母子兩人現居英國杜倫（Durham）。她說在哈里茲加入門薩前，家裡的人就知道這個孩子很特別。

儘管阿席金稱哈里茲是「小小天才」，但從其他標準來看，哈里茲都與一般孩童無異。

阿席金表示，哈里茲跟一般3歲孩童非常相似，很愛畫畫、讀書，也喜歡藝術和勞作，他特別愛玩樂高積木（Legos）和培樂多黏土（Play-Doh）。

(中央社)