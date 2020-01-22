大陸武漢肺炎新型冠狀病毒疫情擴散，國人擔憂口罩不足，經濟部今進行清查，目前國內口罩廠商日生產188萬片，有需要最高可增產到日244萬片。以上次SARS疫情經驗來說，供給量「綽綽有餘」。後續經濟部將緊盯超商、電商通路，並與公平會保持聯繫，慎防囤積、哄抬價格出現。

國內產生疫情後，經濟部也立刻啟動口罩生產調查。部長沈榮津指出，國內主要口罩廠商約5到10家，統計每日生產188萬片，其中130萬片內用，其餘外銷。內用部分，有50萬屬民眾購買，80萬片較多為醫院使用。

經濟部對照上一次2003年SARS期疫情期間，當時因恐慌性需求，廠商總共多賣出200萬片口罩，一日多14萬片。沈榮津對此說，有需要國內廠商每一天可以馬上多生產56萬片，也就是每日最高產量可達到244萬片，足以涵蓋缺口，綽綽有餘，況且衛福部那邊也還有4500萬片安全存量。

他強調，後續仍會注意電商與超商通路口罩有無囤貨、價格哄抬情形，如查到會通報公平會依法處理。

(中時 )