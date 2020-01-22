2020大選落幕，拚經濟議題不敵炒作「芒果乾」，蔡英文800多萬票再登總統寶座。討債名人董念台在臉書以《從賭看景氣！》為題，探討台灣各類賭場賭注江河日下，越玩越小。令董念台感嘆：「唉！台灣怎會變成這樣悲慘呢？」

董念台在文中指出，二十多年前，四海幫老幫主「大寶」，就是以賭出名，也是全省兄弟場子必邀的「賭咖」，曾多次一個晚上輸過數千萬，可見那時台灣景氣還算真不錯。

比較今昔賭注大小，董念台表示，以往過年前一個月，牌九場就開始動起來，輸贏也有數百萬。麻將場也是一萬元一底，算是常見的場子。而今牌九場的輸贏才幾十萬，就算是好場子了。麻將場若是能打個兩千底的話，亦可是「好野郎」的咖，方能上得麻將桌！近幾年來，麻將越打越小，能夠打的起一千底的麻將咖，已逐漸少見。

董念台認為，最是好笑的是，連為「詐賭」所設的局，也都快看不到了，因為已沒有凱子可訛了！若再說到各場子的「沒落」，或是為過年「起賭」的場子亦難成局，足見台灣真的開始窮了！

董念台表示，不少兄弟連檳榔都戒了，畢竟一個月要兩三萬的檳榔錢，也是一筆生活的費用了。最後，董念台大嘆：「唉！台灣怎會變成這樣悲慘呢？」

(中時電子報)