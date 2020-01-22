春節過年除夕夜團圓吃年夜飯、守歲、和親友話家常、領壓歲錢之外，你還會想到什麼呢？命理專家妙心老師要教大家一個很厲害的「月月進財造運術」，只有除夕這天才能辦到，想要發大財趕快學起來。

發大財時間與物品：1／24（五）除夕的亥時，也就是21點到23點；準備銀柳12枝、白色花瓶、紅彩帶、1元硬幣12枚。

將銀柳12枝插於花瓶內，瓶口結上紅彩帶，瓶內不加水，再投入1元硬幣12枚（象徵銀兩與12個月份都能月月進財）置於客廳「西南方」四綠文昌星，主桃花與文昌位以增進財源。

(中時電子報)