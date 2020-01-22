星二代余祥銓、名嘴許聖梅日前登上《超級辯辯辯》進行辯論，長年深受媒體關注和狗仔騷擾的余祥銓砲火猛烈，在節目上直接爆發對許聖梅的不滿情緒；當許聖梅再戳崩潰往事時，讓余祥銓怒罵：「妳跟我們家根本不熟！」而許聖梅強忍到最後也終於淚崩。

余祥銓（右二）和許聖梅（左二）同上節目忍不住對罵。（圖／東風提供）

當許聖梅講到余祥銓2005年參加歌唱比賽被評審批評而崩潰的往事，讓余祥銓忍不住開罵：「憑什麼拿我家的事情上節目到處亂講，賺通告費？」許聖梅則反擊：「有求於我時就叫『聖梅姐』，不需要的時候就說『你都胡說八道』！」讓現場氣氛一度尷尬。余祥銓也表達對於女友被狗仔偷拍的不悅，讓同樣是星二代的助理主持徐新洋，在一旁點頭如搗蒜，相當認同。

余祥銓還說他曾經連續9天上娛樂頭條，讓媒體點閱率破千萬，但媒體靠他賺飽飽，他卻一毛錢沒拿到，大嘆檢視名人隱私根本就是讓狗仔可以正當侵犯隱私的藉口。錄影結束後，許聖梅透露是因為被余祥銓講成是靠他們家的八卦賺通告費，講到錢這個點就覺得很不服氣而哭；余祥銓則是氣呼呼的說每次許聖梅要上通告前都打電話跟他聊天裝熟，跟他套出一些他們家的近況，當天晚上就上節目去講，根本是消費余家。

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(中時電子報)