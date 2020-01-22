大陸爆發武漢肺炎疫情，全球多地也先後出現確診病例。澳洲總理莫里森22日表示，已調高對武漢的旅遊警示至「高度警戒」，並正式通報國會，出現可能引起流行的新型冠狀病毒，授權澳洲邊境部門等官員在機場隔離出現病徵的旅客。

莫里森在推特上表示，已啟動國家事故應變中心，將開始對所有從武漢搭乘飛機抵境的旅客進行檢疫，並上調對武漢的旅遊警示，建議旅客保持高度警戒。他也引述澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）的匯報內容指，武漢肺炎在澳洲散播的機會低，他也稱武漢部分感染者只是在家接受治療，顯示此次疫情不若多年前的SARS嚴重。

墨菲同日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，表示目前不清楚武漢肺炎的人傳人程度、是否所有病例都源自武漢、有多少病例是經人傳人感染、有多少患者是接觸野生動物染病。他被問及若世界衞生組織宣布進入公共健康緊急狀態，澳洲會有何應對措施，他回應，過去3至4日內情況多變，屆時世衞可能與澳洲專家合作研發疫苗。

墨菲續指，檢疫人員只會針對每周3班由武漢抵達雪梨的航班旅客進行檢疫，不會檢測所有入境人士的體溫，因為這樣的防疫成效低，且武漢肺炎潛伏期為7日，感染者入境時也可能沒有發燒。他強調，所有人若出現發燒等呼吸道病徵或懷疑自己染病，都必須通報澳洲政府。

另外，布里斯本1名男子日前從武漢返國後懷疑染病，接受隔離1日後，相關臨床病徵已消失。該省衞生部22日證實，男子對新型冠狀病毒檢驗呈陰性反應，因此並未感染武漢肺炎。

(中時 )