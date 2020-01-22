美國國防部周二宣布，將向BAE系統公司(BAE Systems)提供一項價值4.009億美元的合約，用於採購該公司所設計的AMPV新式多用途裝甲車，數量160輛。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍急需一種新的裝甲運兵車，來汰換M113裝甲車，M113已服役達到60年，防護力與機動力都有不足。BAE系統公司是以M2布萊德雷戰鬥車(M2 Bradley IFV)為藍本，取消掉機槍塔等設備，成為新式裝甲運兵車AMPV。

BAE系統表示，AMPV是一種成熟的、具有成本效益的解決方案，它的原型M2是經過實戰驗證的步兵戰車，具有優秀的保護力和全地形機動性能。

未來AMPV會有5種用途各異的版本，包括通用式運車、戰地指揮車、迫擊砲運輸車、救援治療車等。與M113老前輩相比，AMPV內部容積空間增加了近80％，並且功率和生存能力大大提高，冷卻和電氣系統也進行了升級。

AMPV裝甲車的5種變體，右起：通用運兵車、戰場指揮車、醫療後送車、治療車、迫砲車。(圖/美國陸軍)

4億美元是購買前期先導型，生產工作將在BAE系統於賓州約克市的生產工廠，預計完成日期是2023年2月28日。

只要使用情況不差，美國陸軍將會大量採購，以一比一的情況汰換M113，總計是2897輛，BAE系統估計，每輛車370萬美元，總成本為107.23億美元。

(中時電子報)