針對新型冠狀病毒肺炎疫情可能繼續擴散，上海迪士尼樂園22日公佈臨時票務政策調整，以因應部分遊客更改出行計畫的需求。澎湃新聞報導，上海迪士尼稱，針對已經購買門票或樂園其他指定日的產品及服務的遊客，可將門票改期至未來六個月內的任意日期。未來六個月內無法到訪的遊客，可辦理退款。

已經預訂度假區酒店的遊客，可將酒店改期至未來六個月內的任意日期（視酒店客房庫存而定）。未來六個月內無法到訪的遊客，可辦理退款。已經預訂中文版「美女與野獸」音樂劇演出票的遊客，可將演出票改期至2020年2月23日前的任意日期（視演出場次而定）。

由於上海已出現確診的新型冠狀病毒肺炎病例，報導稱，對此上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷表示，上海啟動了聯防聯控工作機制，即日起在機場、火車站、長途汽車站設立旅客測溫服務點，受理發熱人員申報，開展旅行健康提示，對發熱人員開展資訊登記和追蹤工作，同時加強這些人員密集度高的場所通風消毒工作。

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