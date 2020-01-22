針對武漢新型冠狀病毒在全球各地擴散，適逢農曆春節的春運高峰期，長榮航空雖無飛航武漢航線，對於防疫措施仍不遺餘力，目前對於中國大陸、香港及澳門等高風險地區之航線，自22日18:00起要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套，其他航線若空勤組員發現疑似患病不適之旅客，則採預防性機制並配戴口罩。

長榮航空所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。

長榮航空同時配合疾管署的措施，主動發放衛教單給每位從中國大陸及港澳地區入境的旅客，本公司機隊本就配置高效率微粒濾清HEPA規格之空氣濾清系統，足以確保濾淨機艙內空氣品質。

立榮航空金門、馬祖小三通航線同步實施防疫措施，要求空勤組員於執勤時配戴口罩，維護同仁健康及避免疫情擴散。

如果航程中旅客有發燒等異常狀況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立之區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮之航班，另會加強航機的清潔與消毒，以降低傳染之風險。

(工商 )