中國「武漢肺炎」疫情逐漸蔓延多國，近日有網友發現早在2015年就有玩家在知名遊戲平台Steam設計一項遊戲產品「冠狀病毒」，居然神奇地預言2020年會有新的冠狀病毒出現，令人不禁訝異「難道這是預言家」？

據悉，一名中國大陸網友設計一項名為「冠狀病毒」的遊戲產品，是來自名為「瘟疫公司：進化」（Plague Inc：Evolved）的一款手機遊戲。遊戲大綱中敘述，「2020新的冠狀病毒變種出現在世界上」、「現在已有疫苗和先進的醫療設備治療」、「這種病毒和2003年的SARS有一定的相似性」等等，準確預言武漢肺炎的出現。這個遊戲頁面在19日被網友發現，立刻在網路上引起熱烈討論，直呼「您就是神聖先知？」

「瘟疫公司：進化」遊戲曾登上iOS熱門排行榜，與其他遊戲最大不同點，就是讓玩家扮演病毒，選擇出生地、升級傳播途徑，進而傳染全世界，並殺死人類來獲得勝利。是一款適合讓人了解病毒傳播方式的遊戲，若以此遊戲的視角看待現正延燒的武漢肺炎病毒，足以堪稱是「教科書級別」。

遊戲中更有教導玩家如何成功傳播病毒的攻略，例如：避開發達國家、要散播在交通發達地區、需要合理的潛伏期和致病性等。發達國家人口眾多，醫療條件相對較佳，個人衛生意識強烈，在在都能阻斷病毒傳播以及能夠被及時發現，所以遊戲中選擇次發展地區或發展中國家，對病毒而言更容易傳播。

而現實生活中，武漢自古以來便是九省通衢，水運處於長江中下游，上至重慶、下至上海；鐵路而言，南北是京廣鐵路線中段，東西連接西安、上海，武漢同時也是中國的高鐵心臟。以距離而言，武漢剛好在京津冀、長三角、珠三角中心，應是最適合病毒往一線城市散播的二線城市。

再來，根據現有資料顯示，這次武漢肺炎的潛伏期平均是7天左右，若一定要為春節假期訂製一個病毒潛伏期，7天有很大機率能讓人不發燒，不帶症狀的從一個地方散播到另一個地方，從致病性角度而言，致死率愈高的病毒，傳播能力愈低。遊戲中一開始往往會先將技能點在一些無關痛癢的病症，讓人難以察覺，盡可能延長疾病傳播週期。

(中時電子報)