澳洲野火肆虐，摧毀東南部維多利亞省植被，反而因禍得福，讓6600多年前澳洲原住民建造的石砌水道與水池更完整地呈現在世人面前。這個名為「布吉必姆文化景觀」（Budj Bim Cultural Landscape）是世上範圍最廣、年代最久的水產養殖網路之一，由火山岩砌成的水道、堰和水池組成。建造人是澳洲原住民貢迪馬拉人（Gunditjmara），建造時間距今6600年，比英國巨石陣及埃及金字塔還要古老。

The one good news story from the #BushFireCrisisAustralia is that new sites of ancient Indigenous occupation have been found at the Budj Bim Cultural Landscape on Gunditjmara Country #BudjBim #bushfireaustralia #UNESCO #Indigenousarchitecture pic.twitter.com/Fj1bWDvtQi — Prof. Elizabeth Grant (@DrElizabethGran) January 20, 2020

這個遺址早已為考古學家所熟知，並在去年7月被列入聯合國教科文組織的《世界遺產名錄》。當時維省西南部原住民建水道與水池將康達湖（Lake Condah）及其四周溼地的鰻魚引入水池，便於捕捉與飼養，作為其主要糧食與經濟來源。時至今日，仍可看見複雜精細的水道和堰壩遺跡，是世上最古老的水產養殖系統。

貢迪馬拉代表羅斯（Denis Rose）受訪時表示，該系統要比之前發現的系統大很多。他說：「大火過後，當我們返回該地時，發現一條隱藏在草叢和其它植被中的河道，長度約25公尺，相當大，之前被草叢和其他植被遮住，所以沒發現。」

此處還有大約300個石屋遺跡，是目前澳洲已知原住民建造的永久性房屋，顛覆了「所有原住民都是遊牧民族」的普遍觀點。

(中時 )