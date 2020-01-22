國民黨前副主席郝龍斌自宣布參選黨魁後，馬不停蹄以「每日一會」進度拜會黨內先進，今天下午和前新北市長朱立倫請益，事後朱發聲明表示待年假結束後對外報告。據親郝人士表示，郝和朱下午談論內容「對事不對人」，均認為改造很重要，但朱沒有當面表露參選意願，日前已和高雄市長韓國瑜通過電話。

親郝人士說，郝龍斌昨天和朱立倫談的都是「對事不對人」議題，兩人都認為改造很重要，且過程中都不可或缺，郝覺得從改選黨主席入手，推動國民黨的改造，朱立倫在會中沒有當面表達參選黨魁意願，但站在更高高度，提出諸多建議並鼓勵青壯輩加入改革行列，郝則十分樂見。

這位人士指出，目前沒有以黨內大老為優先拜訪對象，但未來必定會拜會前總統馬英九，目前尚未和前台北縣長周錫瑋會面，他透露，日前郝未宣布參選黨魁前，已私下致電給高雄市長韓國瑜，不過他推估，由於韓表態參選黨魁機率偏低又面臨被罷免危機，近日較少置喙黨內事務，韓應該不會對此表達想法。

(中時 )