中石化（1314）公告現任董事長、執行長林克銘即將辦理退休，退休生效時間為109年01月31日。據悉，林克銘實因自身身體健康因素，提出退休申請。中石化預計在年後1月底召開董事會推舉新任人選。

面對媒體詢問，是否集團大家長沈慶京重新回鍋，或是由現任總經理余建松升任董事長兼任總經理。中石化表示，目前公司希望延續專業經理人機制，且各有專責人才分工合作；因此，上述人選揣測都應非公司規畫選項。目前董事會正積極評估相關合適人選，會在年後儘速完成新任董座推舉。

中石化CPL年產40萬噸營收，營收占比6成，大社廠AN年產22.4萬噸，占營收比重約3成，尼龍粒年產3.6萬噸。

中石化表示，近期CPL報價有築底回溫跡象，靜待年後市場回補買盤發酵。公司除將以量制價方式來刺激下游偏弱的需求，也會全力發展高值化產品，逐步拉高占營收比重。

此外，中石化執行一貫化生產策略，選在中國如東縣建置大型生產基地，分為3期執行，第1期為建置CPL上游原料環己酮年產15萬噸，以及CPL下游產品尼龍6化纖原料年產10萬噸，整體新增產能效益將在今年陸續開始貢獻。

中石化日前已完成GDR籌資，投入江蘇如東威名石化一期第二階段量產，該廠總投資金額約59億元，規畫環己酮年產15萬噸、10萬噸尼龍六。

中石化認為，大陸人均所得成長，高級衣料消費力成長，帶動尼龍、化纖需求，平均需求年增率約1成，尼龍原料CPL產能增幅則更大，2022年會增至600萬噸，中石化如東威名石化投入環己酮、尼龍六一貫化產能的建制以去化上游原料。

(工商 )