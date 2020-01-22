新北市林口區文小18校地成功活化為「林口足夢」運動公園，今（22）日隆重舉行啟用典禮。（新北市教育局提供）

新北市林口區文小18校地成功活化為「林口足夢」運動公園，今（22）日隆重舉行啟用典禮。（新北市教育局提供）

新北市林口區文小18校地成功活化為「林口足夢」運動公園，今（22）日隆重舉行啟用典禮，新北市副市長謝政達也親自到場，邀請林口里鄉親一同體驗園區內新設之運動設施，共同歡慶林口又一座新運動公園誕生。

謝政達表示，林口地區為大臺北都會區發展最迅速的區域之一，不論是公共設施、居住人口和房屋市場，都有顯著成長趨勢，市府推動閒置校地活化，將總面積共2.6公頃的文小18國小預定地活化，增加運動設施場地，規劃成海洋意象的林口足夢運動公園，期待運動公園能讓社區的居民愛上運動。

林口地區隨著2017年世大運選手村改建公共住宅及機場捷運線通車等因素，吸引大批的人口至林口區居住，為因應此一人口流動趨勢，市府於108年6月核撥工程經費約1200萬元，將暫無新建國小需求而供「樹木銀行」使用的文小18國小預定地活化成運動公園。

教育局表示，該用地原是簡易公園，僅有涼亭、草地、籃球場、停車場與稀疏樹木，市府爭取以海洋為意象興建專屬市民的運動公園，園區內新增攀爬繩體能挑戰區、筒狀滑梯、磨石子滑梯、五人制足球場及健走步道等多項體健設施。

其中，「五人制足球場」是林口區公園中第一座兒童足球場，近年足球運動風盛行，粉愛運動公園期待給喜愛足球運動的學童們，足夠的活動空間及適宜的環境，幫助林口區孩子身體健康成長，提供當地社區大人帶小孩盡情攀爬、滑梯、遊玩，也讓社區居民多一個遊憩休閒的好去處。

(中時 )