新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，專家警告嚴重程度恐怕相當於1世紀前的「西班牙流感」，各國戒慎恐懼。仰賴陸客帶進財源的北韓宣布暫時關閉邊界，禁止所有外國遊客進入。日本加強邊境管理，印度與俄羅斯擴大機場篩檢。疫情也延伸到美國，華盛頓州21日出現首例。

大陸當局證實疫情目前已造成9人死亡，過去24小時暴增逾100名病例，總數達到440例。倫敦帝國理工學院數理生物學專家弗格森教授警告，本次疫情致死率大約是50分之1，嚴重程度類似於1918年席捲全世界的「西班牙流感」。當時這場「瘟疫」造成5000萬人死亡。

專營北韓旅遊觀光的「青年先鋒旅行社」指出，北韓政府從22日開始關閉邊界，拒絕外國遊客入境。《紐時》指出，北韓因為長期遭國際制裁，愈來愈重視大陸觀光客貢獻的旅遊收入。幾乎所有參訪北韓的觀光團都要取道大陸，而且團客絕大多數是大陸人。因此疫情對北韓是一大噩耗。南韓也密切關注疫情動向，統一部發言人李相旻22日指出，大陸SARS疫情時期，北韓暫停金剛山旅遊約2個月。

日本官房長官菅義偉22日表示，面對大陸患者人數持續增加，日本有必要更加防範，確實採取邊境管理等相關措施。由於農曆春節假期即將來臨，來日本觀光的陸客預計會比去年增加，日本政府有意對從武漢來的旅客發放確認健康狀況的調查表。該國上周出現新型冠狀病毒肺炎首例確診患者。

目前疫情已經延伸到北美。美國疾病控制暨預防中心（CDC）21日宣布，華盛頓州出現首例。該州史諾霍米須郡一名30多歲男性居民15日從武漢旅遊返國，當時美國各大國際機場還未展開篩檢。他後來出現輕微肺炎症狀，19日自行向醫生通報，檢體送驗後確認成為首名病例。醫療當局拒絕透露此人身分，僅表示患者受到完善隔離、狀況穩定並且態度配合。

CDC已於17日開始在紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和舊金山國際機場篩檢來自武漢的旅客。本周則將在亞特蘭大國際機場與芝加哥歐海爾機場啟動篩檢。

面對疫情擴大，俄羅斯與印度不敢大意，紛紛擴大在機場篩檢。俄國4個主要機場，包括莫斯科的謝列梅捷沃機場、伏努科沃機場、葉卡捷琳堡機場與及伊爾庫次克機場，均加強防疫措施，監察入境旅客健康情況。印度政府民航部21日要求在孟買等大城市共7個國際機場篩檢從大陸來的旅客。

世界衛生組織（WHO）22日召開緊急會議，商討是否將這次疫情宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。過去世衛疫情史上僅做出5次類似宣告。記者會預定在日內瓦當地晚間約7時（台灣時間23日3時）舉行。世衛一旦決定宣告，代表疫情有擴散風險，需立即採取行動。

(中時 )