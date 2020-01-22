張韶涵（Angela）睽違3年半將推出全新專輯《？》，第四波新歌〈無度〉MV於年前上線，畫面中帶有復古的科技感，打造超現實主義的意識流之作，張韶涵表示：「孤獨並不可怕，當你足夠勇敢的時候，才可以自己一個人生活！」也認為多愛自己，瞭解孤獨感的時候，就懂得那一刻叫幸福。至於自己是否感到幸福？張韶涵回答：「我自己一個人，也覺得特別開心！」

張韶涵睽違3年半將推出全新專輯《？》。（心喜文化提供）

MV使用蒙太奇手法，運用「枯樹」、「水」、「雪」、「廢棄的房子」等抽象視覺元素，呈現孤獨美感。為了拍攝MV張韶涵吃盡苦頭，在零下6度的片場冷到發抖，並在人工湖中央做出唯美的肢體表情，讓張韶涵大喊：「好像置身南極，從腳底竄上來的急凍，直達頭皮。」更自虧「我好像一隻站在冰原上的企鵝喔！」

張韶涵新歌〈無度〉MV畫面帶有復古科技感。（心喜文化提供）

她在飄人造雪的場景中奔跑、跳躍，還施放白鴿，只見鴿子冷得發抖，當下她忍不住說：「鴿子好像也凍著了，要展翅高飛喔！」其中〈無度〉一段「嗚嗚嗚」合音宛如兒歌〈紅公雞〉，拍MV時張韶涵逗趣在現場和大夥一起學公雞叫。〈無度〉MV已於YouTube官方頻道首播，農曆年張韶涵將登上央視春晚，與王源、楊紫合作歌唱單元。

張韶涵頂零下六度低溫拍攝〈無度〉MV。（心喜文化提供）

(中時 )