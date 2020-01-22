南韓一名軍人入伍時為男性，但去年11月休假期間到泰國接受變性手術成為女性。南韓軍方今天宣布這名跨性別者違反規定，將被勒令退伍。這名接受變性手術的陸軍副士官泣訴說，自己想當女兵，不想離開軍隊，將控告軍方。

這名20多歲的軍官去年接受性別重置手術前，已入伍服志願役。她曾表達繼續留在軍隊的意願，但南韓軍方今天決議，這名跨性別者將被強制退伍。

南韓國防部發言人表示，這名軍人一直在一家軍醫院接受檢測。醫院將喪失男性生殖器一事，歸類為精神或身體障礙，導致上述小組採取審核行動。軍方聲明提到堅決避免「不公平的歧視和待遇」。

國際人權組織已對南韓對待同志軍人的方式表達關切。南韓軍人被禁止從事同性性行為，一旦查獲，可能被判長達2年徒刑。南韓對性別認同的態度仍非常保守，比起其他亞洲地區，較不能接受同性戀、雙性戀、跨性別族群（LGBT）者權益。

(中時 )